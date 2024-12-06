Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане на фоне похолодания до -16 градусов опустится туман
Завтра, 7 декабря, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
На фоне похолодания в ночные и утренние часы местами по республике опустится туман (но не в Казани).
Температура воздуха в темное время суток составит по региону от -6 до -11 градусов, а при прояснениях — и до -16 градусов (в столице РТ — от -7 до -9 градусов, при прояснениях — до -11).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстане похолодает до -18 градусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»