В Татарстане на фоне похолодания до -16 градусов опустится туман

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Завтра, 7 декабря, в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

На фоне похолодания в ночные и утренние часы местами по республике опустится туман (но не в Казани).

Температура воздуха в темное время суток составит по региону от -6 до -11 градусов, а при прояснениях — и до -16 градусов (в столице РТ — от -7 до -9 градусов, при прояснениях — до -11).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в Татарстане похолодает до -18 градусов.