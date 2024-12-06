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В Татарстане в пятницу похолодает до -8 градусов
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Фото: © «Татар-информ»
В пятницу, 6 декабря, в Татарстане будет преимущественно без осадков.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северный со скоростью 3-8 м/с.
Днем температура опустится до -3…-8 градусов. На дорогах местами гололедица.
Ранее сообщалось, что на выходных в Татарстане похолодает до −18 градусов.
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