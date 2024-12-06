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Общество 6 декабря 2024 07:00

В Татарстане в пятницу похолодает до -8 градусов

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В Татарстане в пятницу похолодает до -8 градусов
Фото: © «Татар-информ»

В пятницу, 6 декабря, в Татарстане будет преимущественно без осадков.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северный со скоростью 3-8 м/с.

Днем температура опустится до -3…-8 градусов. На дорогах местами гололедица.

Ранее сообщалось, что на выходных в Татарстане похолодает до −18 градусов.

#погода #прогноз #Татарстан
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