В Татарстане в пятницу похолодает до -8 градусов

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В пятницу, 6 декабря, в Татарстане будет преимущественно без осадков.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северный со скоростью 3-8 м/с.

Днем температура опустится до -3…-8 градусов. На дорогах местами гололедица.

Ранее сообщалось, что на выходных в Татарстане похолодает до −18 градусов.