В Татарстане на этой неделе ожидаются метели, мокрый снег и до +1 градуса

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В ближайшие дни погоду в Татарстане будет определять серия пришедших из Северной Атлантики циклонов и их атмосферных фронтов. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Соответственно, в республике ожидаются осадки различной интенсивности в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах – метели, а также повышение температурного фона в дневные часы до слабоположительных значений.

Завтра, 4 марта, Татарстан очутится в передней части северо-западного циклона (с центром над Мурманском). Прогнозируется небольшой снег, днем местами вероятны слабые метели. Температура воздуха составит от -3 до -8 (на востоке региона – до -11) градусов ночью и от 0 до -5 – днем.

В среду и четверг, 5 и 6 марта, в республике будет идти снег и мокрый снег, ночью и утром 5-го числа в отдельных районах разыграются метели. По ночам столбики термометров будут опускаться до -2, -8 градусов, в дневные часы воздух будет прогреваться до -5, +1 градуса.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу и субботу, 7 и 8 марта, временами также будут возможны осадки в виде снега и мокрого снега. В темное время суток температура воздуха по Татарстану будет равна -3, -8 градусам, в светлое – от 0 до -5 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что начало марта в республике окажется на два градуса теплее нормы.