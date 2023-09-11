В Татарстане на этой неделе ожидается теплая погода, дожди прекратятся

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На протяжении начавшейся недели в Татарстане сохранится установившаяся ранее достаточно теплая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 12 сентября, регион продолжит оставаться в тылу циклона. Местами, в основном в восточных и южных районах, возможны дожди. Температура воздуха будет равняться от 5 до 10 градусов тепла ночью и от 16 до 21 градуса днем.

В среду и четверг, 13 и 14 сентября, погодные условия в республике вместо циклона начнет определять антициклон, осадки в эти дни маловероятны. Лишь днем 13-го числа кое-где на юге РТ пройдут небольшие дожди. В темное время суток температурный фон составит от 4 до 11 градусов тепла, в светлое — от +17 до +22 градусов, отмечают синоптики.

Согласно предварительным данным метеорологов, в путницу и субботу, 15 и 16 сентября, в Татарстане удержится теплая погода, вероятность осадков останется небольшой. Воздух в дневные часы прогреется до +18 до +23 градусов.

В целом во второй декаде сентября средняя температура воздуха окажется на один градус выше климатической нормы. В Казани климатическая норма составляет +12,2 градуса, в целом по республике — +11,7. Сентябрь в целом также выдастся более теплым и сухим, чем обычно.