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Метеорологи пообещали жителям Татарстана теплый и сухой сентябрь
Первый месяц осени в Татарстане выдастся более сухим и теплым, чем обычно. Это следует из месячного прогноза Гидрометцентра РТ.
По данным синоптиков, средняя температура воздуха в сентябре окажется на один градус выше климатической нормы. В Казани климатическая норма составляет +12,3 градуса, в целом по республике — +11,9.
В свою очередь количество осадков прогнозируется ниже климатической нормы. Обычно за сентябрь в столице РТ выпадает 50 миллиметров осадков, а по региону — 48 миллиметров.
Ранее ученые Казанского федерального университета рассказали, когда в Татарстан вернется тепло. Сегодня в республике ожидается до +24 градусов.
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