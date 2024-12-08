В Татарстане на 4,7% снизилось поголовье КРС и на 15,7% выросло поголовье птицы

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На конец октября 2024 года в Татарстане по сравнению с прошлым годом уменьшилось поголовье крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней, но увеличилось поголовье птицы. Такие данные в своем докладе о социально-экономическом развитии республики приводит Татарстанстат.

Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий РТ составляло 18 млн 978,7 тыс. особей, увеличившись на 15,7% в годовом выражении, но сократившись почти на 1,1% в месячном.

При этом поголовье крупного рогатого скота в Татарстане на конец октября равнялось 863,2 тыс. животных, снизившись на 4,7% год к году и на 0,3% месяц к месяцу. Численность коров составляла 316,4 тыс. голов, уменьшившись на 2,1% в годовом выражении, но увеличившись на 0,1% в месячном.

Поголовье свиней в республике по итогам октября равнялось 470,3 тыс. животных, снизившись на 0,5% в годовом выражении и на 1,0% в месячном. Поголовье овец и коз составляло 294,6 тыс. животных, сократившись на 5,6% год к году и на 4,2% месяц к месяцу.

В отдельно взятых сельскохозяйственных организациях на конец сентября численность КРС составляла 504,5 тыс. голов по сравнению с 525,8 тыс. год назад (снижение на 4,1%), в том числе коров — 184,3 тыс. голов вместо 186,3 тыс. (сокращение на 1,0%).

Поголовье свиней у сельхозпредприятий выросло до 452,7 тыс. животных с 455,0 тыс. год назад (уменьшившись на 0,5%). Поголовье овец и коз у агрофирм снизилось до 15,4 тыс. животных с 15,7 тыс. год назад (сокращение на 1,7%), а поголовье лошадей сократилось до 9,0 тыс. голов с 9,1 тыс. год назад (снижение на 0,3%).

Вместе с тем поголовье птицы всех видов увеличилось до 15 млн 651,9 тыс. особей с 13 млн 117,8 тыс. год назад (рост на 19,3%).

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров рассказал, что у фермеров Татарстана за год на 10% сократилось поголовье крупного рогатого скота.