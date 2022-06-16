В Татарстане может вырасти тариф на газ

В Татарстане тарифы на природный газ могут вырасти на 19 копеек. Это следует из постановления Госкомитета РТ по тарифам, опубликованного для антикоррупционной экспертизы.

Если документ будет утвержден, цена одного кубометра газа может подняться до 6,26 руб., следует из документа.

В документе указано, что повышение стоимости будет соответствовать федеральному законодательству.

Ранее заместитель председателя государственного комитета РТ по тарифам Лилия Борисова рассказывала, что льготники могут получить до 80 тыс. рублей возмещения на проведение газа внутри границ земельного участка и покупку газового оборудования.

С 1 июля тарифы на ЖКУ наиболее вырастут в Казани, а также в 57 муниципальных образованиях Татарстана.