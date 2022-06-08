Льготники Татарстана могут получить до 80 тыс. рублей на проведение газа к дому

Льготники Татарстана могут получить до 80 тыс. рублей возмещения на проведение газа внутри границ земельного участка и покупку газового оборудования. Об этом сообщила заместитель председателя государственного комитета республики по тарифам Лилия Борисова.

«Государством предусмотрена мера социальной поддержки на возмещение затрат, которые семьи понесли внутри границ земельного участка, то есть на прокладку газопровода и покупку котла счетчика и плиты», – сказала Борисова.

Она добавила, что субсидии смогут получить ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, инвалиды первой и второй группы, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, а также семьи со среднедушевым доходом ниже 10 тыс. рублей и семьи со среднедушевым доходом от 10 тыс. рублей до 19 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из бюджета Татарстана в этом году будет выделено 195 млн рублей для возмещения затрат на подведение газа до домов и приобретение газового оборудования.