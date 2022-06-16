Госкомитет РТ по тарифам назвал города, где наиболее вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля

С 1 июля тарифы на ЖКУ наиболее вырастут в Казани, а также в 57 муниципальных образованиях Татарстана. Об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина.

«Тарифы меняются с 1 июля. Средний индекс по Татарстану установлен в размере 6,2%. Такое же значение будет для большинства муниципальных образований. Для 57 муниципальных образований использовано предельно допустимое отклонение, которое для республики установлено в размере 3 %. Для Казани установлен предельный индекс с превышением на 2022 год это 13%», - сказала она.

Спикер напомнила, что платеж за ЖКУ имеет две составляющие, одна из которых – тарифная. Другая часть складывается из объема потребления услуг или начисляется по нормативу.

Индекс с предельно допустимым отклонением установлен для жителей 23 городов (Набережные Челны, Агрыз, Азнакаево, Альметьевск, Арск, Бавлы, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Нижнекамск, Менделеевск и др.), 17 поселков городского типа и 17 сельских поселений.