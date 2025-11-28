Прожиточный минимум в Татарстане в 2026 году: сумма и на что влияет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане установлен размер прожиточного минимума на следующий год. Каким он будет в 2026-м для разных категорий населения – в материале «Татар-информа».

Что такое прожиточный минимум

Прожиточный минимум — это установленная сумма, необходимая человеку для покрытия основных жизненных потребностей. Проще говоря, это минимальный доход, позволяющий приобретать необходимые продукты питания, такие как хлеб, молоко, сахар, масло, овощи и фрукты, а также оплачивать ключевые услуги, включая жилищно-коммунальные.

На что влияет прожиточный минимум

От величины прожиточного минимума зависят размеры социальных пособий, стипендий и некоторых других выплат. Он устанавливается отдельно для разных групп населения, поскольку потребности взрослого, ребёнка и пенсионера существенно различаются.

Прожиточный минимум в Татарстане

Размер прожиточного минимума пересматривается ежегодно и не может быть ниже значения предшествующего года. Каждый регион определяет его самостоятельно, исходя из собственных социально-экономических условий.

С 1 января 2026 года в Татарстане прожиточный минимум увеличат на 1 025 рублей, он составит 16 098 рублей.

На 2026 год установлены следующие величины:

общий прожиточный минимум в Татарстане — 16 098 рубля;

для граждан трудоспособного возраста — 17 547 рублей;

для пенсионеров — 13 844 рубля;

для детей — 15 615 рублей.