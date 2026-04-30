news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 30 апреля 2026 22:59

В Татарстане планируют почти на тысячу рублей повысить минимальный потреббюджет

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане собираются установить минимальный потребительский бюджет за I квартал 2026 года на уровне 28 948 рублей. Это на 954 рубля больше по сравнению с величиной потребительского бюджета в IV квартале минувшего года.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ подготовлен Минтруда республики. Пока документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Во II квартале прошлого года минимальный потребительский бюджет равнялся 28 160 рублям, но в III его уменьшили на 775 рублей, до 27 385 рублей. В IV квартале он был вновь увеличен на 609 рублей, до 27 994 рублей.

Минимальный потребительский бюджет — это стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, который должен обеспечивать удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Согласно законодательству, величина минимального потребительского бюджета не может быть ниже минимального прожиточного минимума. В Татарстане в 2026 году прожиточный минимум установлен на уровне 16 098 рублей рублей на душу населения: 17 547 – для трудоспособных граждан, 13 844 – для пенсионеров и 15 615.– для детей.

читайте также
Прожиточный минимум в Татарстане в 2026 году: сумма и на что влияет
#минимальный потребительский бюджет
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Медведев: Ни одна армия мира не может пока справиться с проблемой «роя дронов»

Главным врачом БСМП Челнов стал Роман Джумабаев

Новости партнеров