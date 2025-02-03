В Татарстане местами пройдет мокрый снег

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В понедельник, 3 февраля, в Татарстане ожидается мокрый снег местами. В некоторых районах республики возможен туман и гололед.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в Татарстане в этот день «будет гулять» южный со скоростью 6-11 м/с, но местами он может усилиться до 14 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит -2..+1 градуса.

На дорогах возможна гололедица, местами сильная.

Ранее метеоролог назвал причину аномального потепления в Татарстане. Также синоптики прогнозируют, что в России лето в 2025 году наступит рано.