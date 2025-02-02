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Общество 2 февраля 2025 19:03

В России лето в 2025 году наступит рано - синоптик

В России лето в 2025 году наступит рано, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, чьи слова приводит портал 360.ru.

«Можно предположить, что лето в 2025 году наступит пораньше. Такая тенденция прослеживается — год от года продолжительность летнего периода увеличивается», — сказал Шувалов.

Также он считает, что с вероятностью в 30% лет может стать холодным в этом году.

Шувалов допустил, что сейчас долгосрочные прогнозы могут оказаться ошибочными, так как раньше в нашей стране не было таких теплых зим, как в этом сезоне. При этом, по его словам, за последние десятилетия в России увеличилось число экстремальных погодных событий.

Ранее метеоролог назвал причину аномального потепления в Татарстане. В воскресенье, 2 февраля, погода в республике была, как в начале марта.

Также сообщалось, что на Земле наблюдают природное явление, которое может отразиться на температуре.

#лето #прогноз #Россия
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