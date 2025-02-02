Метеоролог назвал причину аномального потепления в Татарстане

После крайне теплых декабря и января прогноз на февраль в Татарстане тоже неутешительный — хорошего снегопада татарстанцы вряд ли увидят, синоптики ожидают только снег с дождем.

По словам климатолога Тимура Аухадеева, причина аномального тепла – глобальные процессы. Так в Тихом океане развивалось явление, когда аномально теплеет вода, пишет ГТРК Татарстан.

В воскресенье, 2 февраля, погода была, как в начале марта. По предварительным прогнозам, в Татарстане уже с начала апреля возможна аномальная жара, которая продержится всю весну. Со слов специалистов, температура воздуха достигнет исторических максимумов для этого времени года. Метеорологи просят жителей Татарстана заранее подготовиться — купить домой системы охлаждения воздуха, солнцезащитные средства и следить за потреблением воды.

Ранее сообщалось, что на Земле наблюдают природное явление, которое может отразиться на температуре.