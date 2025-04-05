В Татарстане кормоуборочную технику планируют отремонтировать к маю

К 10 мая в Татарстане должны завершить ремонт кормоуборочной техники. Об этом заявил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства республики.

По его словам, планируется своевременно отремонтировать 172 кормоуборочных комбайна, 122 самоходные косилки, около 687 пресс-подборщиков и другой прицепной и навесной кормозаготовительной техники.

Также глава Минсельхоза РТ напомнил, что с 17 февраля 2025 года ввели в эксплуатацию новую версию федеральной системы «Сатурн». Она поможет отслеживать оборот пестицидов и агрохимикатов в России.

Еще на базе той же системы запустили новую подсистему «Портал Пчеловода», которая поможет пчеловодам быстро получать данные о запланированных применениях пестицидов и агрохимикатов, эффективно планировать деятельность, минимизировать риски для здоровья пчел и повысить продуктивность пчеловодства.

Ранее Зяббаров сообщал, что план ярового сева на текущий год составит 1,7 млн га.

Также Раис РТ Рустам Минниханов уже поручил обеспечить проведение посевной кампании на высоком уровне качества.