Зяббаров: План ярового сева на текущий год - 1,7 млн га

В Татарстане к боронованию посевов приступили в тридцати пяти районах республики, сообщил глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства республики.

По его словам, подкормку озимых культур провели на площади 282 тыс. гектаров (59% от плана). Многолетние травы подкормлены на площади 112 тыс. га (31% от плана).

В семи районах республики уже завершили подкормку озимых, на днях завершат эти работы на многолетних травах Алексеевский, Алькеевский и Дрожжановский районы.

В Дрожжановском, Алексеевском, Буинском и Высокогорском районах на этой неделе приступили к севу ячменя и гороха.

В целом план ярового сева на текущий год - 1 млн 730 тыс. га, из них 860 тыс. га - зерновые, 632 тыс. га - технические культуры, резюмировал министр.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил обеспечить проведение посевной кампании на высоком уровне качества.