Минниханов поручил обеспечить проведение посевной кампании на высоком уровне качества

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В Татарстане сельхозпредприятия из-за погодных условий чуть раньше обычного приступили к весенне-полевым работам. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики.

Он напомнил, что на полях республики ведется подкормка озимых культур, план на этот год – 482 тыс. га, а также многолетних трав – план в 368 тыс. га.

«Районы приступили к их боронованию, и в ближайшее время начнутся масштабные работы по севу яровых, – сообщил Минниханов. – Планируемая площадь ярового сева – 1 млн 630 тыс. га».

Руководитель республики подчеркнул, что ресурсы для проведения посевной кампании имеются. Также хозяйства республики накопили много минеральных удобрений – 73 кг д. в. на гектар. По словам Минниханова, это больше, чем было в прошлом году.

Помимо этого, у республики, по его словам, нет проблем и по обеспечению семенами.

«Техника к весенне-полевым работам также готова», – добавил Раис РТ.

Еще Минниханов сообщил, что до хозяйств до конца апреля будет доведено 3,2 млрд рублей господдержки.

«Эти средства – на минеральные удобрения, на производство овощей и картофеля, на молочное животноводство, на поддержку животноводства, на производство и реализацию зерновых, а также ряд других направлений», – сказал он.

Раис Татарстана поручил Минсельхозу РТ, главам районов, руководителям сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств обеспечить проведение посевной кампании в сжатые сроки с высоким качеством. Кроме того, он поручил создать для работников, которые участвуют в весенних работах, все необходимые условия и достойно оплатить такой труд.

«Посевная – очень жестко регламентированная по срокам. Любые отклонения, нарушения технологии – все это сказывается на результативности. Поэтому это очень ответственный момент для системы растениеводства», – отметил руководитель республики.

Помимо этого, он напомнил, что недавно в Казани провели форум «Энергопром», на котором около 90 отраслевых компаний продемонстрировали на выставке инновации в сфере энергетики. Ключевым событием стало чествование ветеранов энергетики в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул Раис РТ.

Он отметил высокий уровень организации форума, а также экспозицию, посвященную энергетикам Татарстана в период Великой Отечественной войны.