В Татарстане количество двухсотбалльников ЕГЭ увеличилось до 11 человек. Выпускники казанского лицея №131 Матвей Конышев и Алина Шайдуллина набрали по 200 баллов на экзаменах по информатике и профильной математике, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Сто баллов по информатике получили 28 выпускников, в прошлом году – девять. По три стобалльника подготовили в казанском лицее №131 и Лицее имени Н. Лобачевского КФУ, по два – в лицее-интернате КНИТУ-КАИ, IT-лицее КФУ и лицее №78 Набережных Челнов», – отметили в министерстве.

Всего ЕГЭ по информатике в компьютерной форме сдали более 3,3 тыс. выпускников этого года. Средний балл по предмету составил 60,54, в 2024 году – 62,26. Не преодолели минимальный порог в 40 баллов 439 выпускников.

Кроме того, утверждены результаты ЕГЭ по иностранным языкам. Так, ЕГЭ по английскому языку сдали более 1,8 тыс. одиннадцатиклассников. Средний балл по сравнению с прошлым годом снизился с 75,81 до 70,64. Не преодолели минимальный порог в 22 балла 18 выпускников. Сто баллов по этому предмету получили пять выпускников, в прошлом году – 35.

ЕГЭ по немецкому языку сдали 12 выпускников. Средний балл составил 65,83, что несколько выше, чем в 2024 году – 65,55.

ЕГЭ по французскому языку сдали четыре школьника. Средний балл по сравнению с прошлым годом вырос с 77,8 до 83,25.

Три выпускника сдали ЕГЭ по китайскому языку. Средний балл по этому предмету также повысился по сравнению с 2024 годом с 79,17 до 85.