news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 июня 2025 12:59

В Татарстане две выпускницы получили по 200 баллов на ЕГЭ по географии и биологии

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане две выпускницы получили по 200 баллов на ЕГЭ по географии и биологии. По три одиннадцатиклассника сдали экзамены по этим предметам на сто баллов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«К семи выпускницам-двухсотбалльницам присоединились Карина Хуззятова из гимназии №183 Казани и Сюмбель Хисамиева из Кунгерской средней общеобразовательной школы Атнинского района», – отметили в министерстве.

Всего ЕГЭ по биологии сдали более 2,5 тыс. выпускников этого года, в прошлом году – свыше 2,4 тыс. Средний балл по этому предмету вырос по сравнению с 2024 годом с 60,87 до 61,24. Не преодолел минимальный порог в 36 баллов 231 одиннадцатиклассник.

ЕГЭ по географии сдали 196 выпускников этого года, в прошлом году – 175. Средний балл снизился по сравнению с 2024 годом с 62,6 до 59,14. Не преодолели минимальный порог в 37 баллов восемь выпускников.

Выпускники этого года могут пересдать экзамены по географии и биологии, чтобы улучшить результат, в дополнительный день – 4 июля. При этом первый результат будет аннулирован.

читайте также
В Татарстане семь выпускниц получили 200 баллов по двум предметам ЕГЭ
#егэ #100 баллов на егэ #стобалльники егэ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Если меня не найдут, готов умереть голодной смертью»: дневник майора Петра Гаврилова

«Если меня не найдут, готов умереть голодной смертью»: дневник майора Петра Гаврилова

22 июня 2025
Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерное оружие

Медведев заявил, что некоторые страны готовы передать Ирану ядерное оружие

22 июня 2025