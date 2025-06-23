В Татарстане две выпускницы получили по 200 баллов на ЕГЭ по географии и биологии. По три одиннадцатиклассника сдали экзамены по этим предметам на сто баллов, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«К семи выпускницам-двухсотбалльницам присоединились Карина Хуззятова из гимназии №183 Казани и Сюмбель Хисамиева из Кунгерской средней общеобразовательной школы Атнинского района», – отметили в министерстве.

Всего ЕГЭ по биологии сдали более 2,5 тыс. выпускников этого года, в прошлом году – свыше 2,4 тыс. Средний балл по этому предмету вырос по сравнению с 2024 годом с 60,87 до 61,24. Не преодолел минимальный порог в 36 баллов 231 одиннадцатиклассник.

ЕГЭ по географии сдали 196 выпускников этого года, в прошлом году – 175. Средний балл снизился по сравнению с 2024 годом с 62,6 до 59,14. Не преодолели минимальный порог в 37 баллов восемь выпускников.

Выпускники этого года могут пересдать экзамены по географии и биологии, чтобы улучшить результат, в дополнительный день – 4 июля. При этом первый результат будет аннулирован.