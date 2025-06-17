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Общество 17 июня 2025 20:46

В Татарстане семь выпускниц получили 200 баллов по двум предметам ЕГЭ

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В Татарстане семь выпускниц получили 200 баллов по двум предметам ЕГЭ – русскому языку и химии. Сто баллов на экзамене по русскому языку набрал 31 выпускник, в прошлом году таких было 66 человек, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Лидером среди школ Татарстана по количеству стобалльников по русскому языку стал лицей №131 Вахитовского района Казани – три выпускника. По два выпускника подготовили в школе №6 Бугульмы, IT- лицее КФУ и в лицее №121 Казани», – отметили в министерстве.

Всего в Татарстане ЕГЭ по русскому языку сдали более 15,1 тыс. выпускников этого года, в 2024 году – свыше 14,2 тыс.

Средний балл по этому предмету составил 65,05, в прошлом году – 67,31. Не преодолели минимальный порог в 24 балла 32 выпускника.

Результат ЕГЭ по русскому языку необходим для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в вуз.

Выпускники этого года, не преодолевшие минимальный порог по русскому языку, но получившие положительный результат по математике, смогут пересдать экзамен в резервный день 23 июня.

Улучшить результат ЕГЭ по одному предмету можно будет в дополнительный день 3 июля. При этом первый результат будет аннулирован.

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#егэ #ЕГЭ по русскому языку #стобалльники егэ
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