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Общество 13 февраля 2025 16:50

В Татарстане к 80-летию Победы ветеранам войны выплатят по 50 тыс. рублей

В Татарстане к 80-летию Победы ветеранам войны выплатят по 50 тыс. рублей
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане собираются произвести единовременные денежные выплаты постоянно проживающим на территории республики ветеранам по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект соответствующего указа Раиса РТ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Выплаты в размере 50 тыс. рублей должны получить участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Лениграда, переживших осаду Севастополя и Сталинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Под участниками Великой Отечественной войны при этом понимаются лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах».

Выплаты в размере 10 тыс. рублей предназначены вдовам (вдовцам) умерших (погибших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также проработавшим в тылу с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (за исключением времени работы на временно оккупированных территориях СССР) и награжденным советскими орденами или медалями за самоотверженный труд во время Великой Отечественной.

Предполагается, что выплаты будут производиться в апреле-мае этого года. Проект указа разработан Минтруда РТ, антикоррупционная экспертиза продлится до 20 февраля.

Ветераны Великой Отечественной войны в 2025 году также получат выплаты в размере 80 тыс. рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

#80-летие Победы #ветераны Великой Отечественной войны
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