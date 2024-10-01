В Татарстане изымут земельный участок под дорогу «Алексеевское — Альметьевск»

В Черемшанском районе изымут земельный участок под строительство дороги регионального значения «Алексеевское — Альметьевск» в составе платной трассы «Шали (М7) — Бавлы (М5)». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Площадь участка составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Он относится к категории земель сельхозназначения и расположен в Карамышевском сельском поселении.

Как ранее сообщал «Татар-информ», для строительства этой трассы также будут изъяты участки площадью почти 6,6 гектара на территории Альметьевского района.