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В Татарстане изымут еще более 6 га земель под трассу «Алексеевское — Альметьевск»
Для строительства третьего этапа региональной дороги «Алексеевское — Альметьевск» в Альметьевском районе Татарстана изымут земельные участки площадью почти 6,6 гектара. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Дорога войдет в состав платной трассы «Шали (М7) — Бавлы (М5)». Изымаемые участки находятся в собственности и аренде сельскохозяйственного ООО «КИЧУЧАТ». Объекты недвижимости, которые находятся на них, изыматься не будут.
Накануне стало известно, что готовность строящейся дороги «Алексеевское — Альметьевск» превысила 80%.
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