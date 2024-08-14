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Экономика 14 августа 2024 09:41

В Татарстане изымут еще более 6 га земель под трассу «Алексеевское — Альметьевск»

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Для строительства третьего этапа региональной дороги «Алексеевское — Альметьевск» в Альметьевском районе Татарстана изымут земельные участки площадью почти 6,6 гектара. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Дорога войдет в состав платной трассы «Шали (М7) — Бавлы (М5)». Изымаемые участки находятся в собственности и аренде сельскохозяйственного ООО «КИЧУЧАТ». Объекты недвижимости, которые находятся на них, изыматься не будут.

Накануне стало известно, что готовность строящейся дороги «Алексеевское — Альметьевск» превысила 80%.

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