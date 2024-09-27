В Татарстане запустят движение по платной трассе Алексеевское – Альметьевск

В этом году будет открыто движение по платной автодороге Алексеевское – Альметьевск и обходу Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с посланием Государственному Совету РТ.

«Также продолжается реконструкция трассы М7. Четырехполосное движение по ней будет доведено до границы с Башкортостаном, – рассказал руководитель республики. – Огромный объем работ ведется в сфере дорожного строительства».

Он подчеркнул, что благодаря Президенту России Владимиру Путину в сжатые сроки открыто движение по новой автомагистрали М12 «Восток» с мостом через Волгу.

«С момента открытия комфортной и безопасной дороги между Казанью и Москвой ей воспользовались уже 20 млн автомобилистов», – отметил Минниханов.

Раис РТ добавил, что в Казани большим подспорьем в решении проблемы автомобильных пробок стало открытие первого этапа Вознесенского тракта и дороги от ул. Несмелова до жилого комплекса «Серебряный бор».

«До конца текущего года планируется завершение второго этапа платного участка Вознесенского тракта, реконструкции Горьковского шоссе, а также строительства дополнительной автомобильной дороги от Казани до трассы Йошкар-Ола – Зеленодольск», – сообщил он.

По словам Минниханова, 2024 год стал юбилейным для гражданской авиации республики. Так, сто лет назад в Казани была построена аэростанция. «Аэропорт Казани ведет непрерывную работу по расширению маршрутной сети, увеличению числа рейсов на имеющихся направлениях», – заметил он.

Руководитель республики поблагодарил Правительство России за выделение средств на строительство перрона. Он также напомнил, что ведется проектирование нового пассажирского терминала.