Платная трасса Алексеевское – Альметьевск построена более чем на 80%

Строительство платной автомобильной дороги Алексеевское – Альметьевск выполнено более чем на 80%. Объект строят с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает в своем Telegram-канале Фонд развития территорий.

«В перспективе дорога Алексеевское – Альметьевск поспособствует развитию связи между Казанской, Альметьевской агломерациями и Оренбургом, сократит время в пути, а также обеспечит более короткий маршрут в Казахстан и Среднюю Азию», – отметил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Он подчеркнул, что дорога также будет способствовать развитию жилищного строительства. В частности, в зоне ее тяготения планируется построить около 719 тыс. кв. метров жилья до 2038 года.

Протяженность автодороги Алексеевское – Альметьевск составит 145 км. Она войдет в состав трассы Шали (М7) – Бавлы (М5) – части международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Запустить движение по новой дороге планируется в этом году.