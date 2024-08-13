Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Платная трасса Алексеевское – Альметьевск построена более чем на 80%
Строительство платной автомобильной дороги Алексеевское – Альметьевск выполнено более чем на 80%. Объект строят с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщает в своем Telegram-канале Фонд развития территорий.
«В перспективе дорога Алексеевское – Альметьевск поспособствует развитию связи между Казанской, Альметьевской агломерациями и Оренбургом, сократит время в пути, а также обеспечит более короткий маршрут в Казахстан и Среднюю Азию», – отметил гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.
Он подчеркнул, что дорога также будет способствовать развитию жилищного строительства. В частности, в зоне ее тяготения планируется построить около 719 тыс. кв. метров жилья до 2038 года.
Протяженность автодороги Алексеевское – Альметьевск составит 145 км. Она войдет в состав трассы Шали (М7) – Бавлы (М5) – части международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Запустить движение по новой дороге планируется в этом году.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»