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В Татарстане изменен состав оргкомитета по подготовке мероприятий БРИКС в 2024 году
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Новый глава МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов включен в состав республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках российского председательства в БРИКС. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.
Из состава комитета, соответственно, выведен бывший министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.
Напомним, что Сатретдинов возглавил МВД республики в конце февраля этого года.
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