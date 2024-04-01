В Татарстане изменен состав оргкомитета по подготовке мероприятий БРИКС в 2024 году

Новый глава МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов включен в состав республиканского оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках российского председательства в БРИКС. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Из состава комитета, соответственно, выведен бывший министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

Напомним, что Сатретдинов возглавил МВД республики в конце февраля этого года.