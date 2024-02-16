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Политика 16 февраля 2024 23:33

Минниханов расширил оргкомитет по мероприятиям в рамках председательства РФ в БРИКС

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Раис Татарстана Рустам Минниханов изменил состав Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году. Указ опубликован на портале правовой информации.

В состав включен начальник отдела Государственной фельдъегерской службы РФ Айрат Вальшеков. В конце января комитет пополнился еще двумя членами – это директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев и врио начальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов (по согласованию).

С 1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС. На саммите объединения в Йоханнесбурге Президент Владимир Путин озвучил приоритеты председательства нашей страны в БРИКС. Напомним, в столице Татарстана саммит стран – членов объединения пройдет в октябре.

#Рустам Минниханов #брикс
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