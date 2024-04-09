В Татарстане изменен состав оргкомитета по подготовке к Играм стран БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об изменении состава республиканского оргкомитета по подготовке и проведению в Казани Международного мультиспортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС». Документ опубликован на портале правовой информации.

Новым членом комитета стал глава МВД по Татарстану Дамир Сатретдинов, назначенный на этот пост в конце февраля этого года, соответственно, из состава был выведен бывший министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

Соревнования пройдут в открытом формате с 10 по 26 июня. Ожидается, что для участия в них в Татарстан прибудут порядка 5 тыс. спортсменов из 75 стран. Для гостей организуют культурную и экскурсионную программу, включающую в том числе праздник Сабантуй, который будет интегрирован с церемонией закрытия соревнований. 1 апреля прошло заседание оргкомитета.