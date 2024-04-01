Минниханов провел заседание оргкомитета по подготовке к Играм БРИКС в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Игр стран БРИКС в Казани. Столица РТ примет их 10-26 июня, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов отметил, что у Татарстана есть все необходимые ресурсы для успешного проведения этого международного события. В январе уже состоялось заседание федерального организационного комитета, во время которого утвердили план мероприятий для подготовки и проведения Игр.

«Сегодня ведется активная работа по его исполнению. В республике созданы и утверждены составы оперативного штаба по подготовке и проведению Игр БРИКС, а также рабочих групп по направлениям подготовки и проведения Игр. Все министерства и ведомства максимально включены в работу и нацелены на проведение мероприятия на самом высоком организационном уровне. Мы высоко ценим оказанное нам доверие», — сказал руководитель Татарстана.

Также в заседании республиканского оргкомитета принял участие министр спорта России Олег Матыцин. Он высоко оценил возможности Казани и выразил уверенность, что предстоящий международный турнир станет «еще одним поводом для гордости», как состоявшиеся мультиспортивные «Игры будущего».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов напомнил, что в программу мероприятия вошли состязания по 29 видам спорта, наиболее популярным в странах объединения. В программе Игр задействуют 18 спортивных объектов.

Соревнования пройдут в открытом формате. Ожидается, что для участия в них в Татарстан прибудут порядка 5 тысяч спортсменов из 75 стран. Для гостей организуют культурную и экскусионную программу, включающую в том числе праздник Сабантуй, который будет интегрирован с церемонией закрытия соревнований.

Кроме того, на заседании затронули вопросы безопасности, подготовки спортивных объектов и ход работы над культурной и волонтерской программами.

В работе заседания также приняли участие первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, представители республиканских министерств и ведомств.