В Татарстане из-за сильного ветра и дождя объявлено штормовое предупреждение

Сегодня Гидрометцентр РТ из-за предстоящего сильного ухудшения погодных условий распространил штормовое предупреждение.

Вечером в субботу, 12 ноября, ночью и днем в воскресенье, 13 ноября, на территории республики будет дуть сильный западный и северо-западный ветер порывами от 17 до 22 м/с. В отдельных муниципалитетах, включая Казань, с полуночи и до 13 часов 13-го числа вероятен очень сильный ветер 25 м/с.

Небо над Татарстаном останется облачным. По всему региону прогнозируются дожди, местами (в том числе в темное время суток — и в столице РТ) сильные. Температура воздуха по республике и в ночные, и в дневные часы составит от +3 до +8 градусов (в Казани — от 4 до 6 градусов выше нуля).

О резком ухудшении погоды в Татарстане синоптики предупредили еще накануне. МЧС РТ в свою очередь напомнило о мерах безопасности при мокром снеге и сильном ветре.