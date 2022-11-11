Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в РТ с 12 ноября

С 12 ноября в Татарстане начнется значительное ухудшение погоды. В республике ожидаются сильные осадки, ветер, похолодание и гололедица, прогнозирует Гидрометцентр РТ.

Так, 12 и 13 ноября по РТ пройдут дожди, в воскресенье — сильные. Ветер усилится до 15–18 м/с 12 ноября и до 15–20 м/с — 13-го числа. Местами его порывы будут достигать 24 м/с. Температура воздуха в эти дни составит от 3 до 8 градусов выше нуля.

С начала новой недели погода кардинально изменится. Так, уже в понедельник осадки сократятся — временами будет отмечаться дождь, переходящий в снег и мокрый снег. Днем возможны кратковременные метели. Столбики термометров упадут до −2–+2 градусов. На дорогах образуются гололедица и снежная каша.

15 ноября в республике вновь пройдет небольшой снег. Температуры воздуха вновь опустятся и составят 2–7 градусов ниже нуля. Гололедица на дорогах сохранится.

«Количество осадков по республике в период с 12 по 15 ноября составит от половины месячной нормы до нормы», — отмечают синоптики.

В Гидрометцентре предупредили, что изменение погоды будет сопровождаться резкими колебаниями атмосферного давления.