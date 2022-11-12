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Происшествия
12 ноября 2022  13:26
Полина Шевчук

МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности при мокром снеге и сильном ветре

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По прогнозам синоптиков, вечером 12 ноября, а также ночью и утром 13 ноября на территории Татарстана ожидается ухудшение погодных условий – сильный вечер порывами, дождь, мокрый снег.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают жителям республики о том, что непогода может быть весьма опасна. При порывистом ветре желательно отказаться от выхода из дома. На улице стоит избегать нахождение под линиями электоропередачи, у стен высотных домов, у высоких деревьев и под билбордами.

При мокром снеге водителям не стоит выезжать за пределы населенных пунктов, на трассе выбирать безопасную скорость движения, избегая резких маневров и перестроений.

 

#штормовое предупреждение #МЧС РТ
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