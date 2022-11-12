МЧС Татарстана напоминает о мерах безопасности при мокром снеге и сильном ветре

По прогнозам синоптиков, вечером 12 ноября, а также ночью и утром 13 ноября на территории Татарстана ожидается ухудшение погодных условий – сильный вечер порывами, дождь, мокрый снег.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают жителям республики о том, что непогода может быть весьма опасна. При порывистом ветре желательно отказаться от выхода из дома. На улице стоит избегать нахождение под линиями электоропередачи, у стен высотных домов, у высоких деревьев и под билбордами.

При мокром снеге водителям не стоит выезжать за пределы населенных пунктов, на трассе выбирать безопасную скорость движения, избегая резких маневров и перестроений.