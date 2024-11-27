В Татарстане похолодает до -6 градусов, но осадков не ожидается

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Среда, 27 ноября, в Татарстане пройдет без существенных осадков. Утром местами возможны лишь туман и гололедица на дорогах, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в республике ожидается юго-восточный со скоростью 4-9 м/с.

Температура же днем опустится до -1…-6 градусов.

Отмечается, что в Казани температура опустится не так сильно. В столице РТ синоптики прогнозируют от -1 до -3 градусов днем.