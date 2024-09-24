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В Татарстане из-за погодных условий недобрали более 10% зерна
Потери урожая зерна из-за неблагоприятных погодных условий в Татарстане составили более 10% от плана. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.
«Год был не совсем простым для сельхозтоваропроизводителей. В мае из-за возвратных заморозков пришлось пересеять более 10 тыс. га различных культур. Это ранние всходы ярового рапса, сахарной свеклы, озимых культур», - рассказал глава Минсельхозпрода РТ.
Он добавил, что в июле в период цветения был суховей почти по всей республике.
«Перед началом уборки рассчитывали на более высокий урожай, но двухнедельные обильные осадки в начале августа сдвинули уборочные работы и привели к прорастанию зерна в колосе, полеганию посевов, потере зерна», - подчеркнул министр.
В результате, по словам Зяббарова, более 16 тыс. га зерновых культур пришлось перевести на кормовые цели.
«Но даже в таких условиях сельхозтовапроизводители смогли вырастить неплохой урожай», - заключил он.
На сегодня в Татарстане собрано более 3,6 млн тонн зерна при средней урожайности 27,8 ц/га.
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