Татарстан из-за потери урожая зерна недополучил 3 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Погодные условия не позволили выйти на плановые показатели по производству зерна. Недополучено около 300 тыс. тонн продукции, если даже учитывать по 10 рублей за кг, то более 3 млрд рублей мы недобрали», - рассказал глава Минсельхозпрода РТ.

Хотя, по его словам, сделано все возможное, и вложения в урожай этого года были больше, чем в прошлом году.

Зяббаров уточнил, что в 2023 году на производство растениеводческой продукции республика потратила более 68 млрд рублей. В этом году уже вложено около 73 млрд рублей, в том числе на производство зерновых - 30 тыс. рублей на 1 га.

Предварительная себестоимость произведенного зерна - около 10,7 тыс. рублей за тонну, в прошлом году - 10,9 тыс. рублей за тонну.