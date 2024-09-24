Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстан из-за потери урожая зерна недополучил 3 млрд рублей
Татарстан из-за потери урожая зерна недополучил 3 млрд рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.
«Погодные условия не позволили выйти на плановые показатели по производству зерна. Недополучено около 300 тыс. тонн продукции, если даже учитывать по 10 рублей за кг, то более 3 млрд рублей мы недобрали», - рассказал глава Минсельхозпрода РТ.
Хотя, по его словам, сделано все возможное, и вложения в урожай этого года были больше, чем в прошлом году.
Зяббаров уточнил, что в 2023 году на производство растениеводческой продукции республика потратила более 68 млрд рублей. В этом году уже вложено около 73 млрд рублей, в том числе на производство зерновых - 30 тыс. рублей на 1 га.
Предварительная себестоимость произведенного зерна - около 10,7 тыс. рублей за тонну, в прошлом году - 10,9 тыс. рублей за тонну.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»