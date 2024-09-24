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В Татарстане собрано более 3,6 млн тонн зерна
В Татарстане собрано более 3,6 млн тонн зерна при средней урожайности 27,8 ц/га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на брифинге в Доме Правительства РТ.
«В республике практически завершилась уборка зерновых культур», - рассказал глава Минсельхозпрода.
На сегодня зерновые убраны с площади более 1,3 млн га.
Больше всего зерна, свыше 100 тыс. тонн, намолочено в Тетюшском, Тукаевском, Буинском, Арском, Мензелинском, Чистопольском, Актанышском, Сармановском, Алексеевском, Муслюмовском, Алькеевском районах.
Самая высокая урожайность зерновых в Тетюшском (38,9 ц/га), Кукморском (37,8 ц/га) и Атнинском (34,4 ц/га) районах.
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