В Татарстане из-за метелей видимость ухудшится до 500 метров и менее

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Сегодня и завтра в Татарстане опять ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В утренние и дневные часы 13 декабря местами по республике разыграются метели с ухудшением видимости до 500–1000 метров и даже менее.

Кроме того, вечером четверга, днем и ночью пятницы в регионе прогнозируется гололед. На дорогах при этом образуется гололедица, накат и снежные заносы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики обещают Татарстану на этой неделе снежный покров до 15 сантиметров и метели.