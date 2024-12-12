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В Татарстане местами ожидается метель, а температура не опустится ниже -4 градусов
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Фото: © Александр Эшкинин / «Татар-информ»
В четверг, 12 декабря, в Татарстане температура будет колебаться от 0 до -4 градусов. Также в республике пройдет небольшой и мокрый снег. Местами ожидается метель, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Ветер в этот день ожидается западный, юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Только утром он усилится до 15-18 м/с.
Также на дорогах образуется гололедица. Местами возможны снежные заносы.
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