В Татарстане местами ожидается метель, а температура не опустится ниже -4 градусов

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В четверг, 12 декабря, в Татарстане температура будет колебаться от 0 до -4 градусов. Также в республике пройдет небольшой и мокрый снег. Местами ожидается метель, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Ветер в этот день ожидается западный, юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. Только утром он усилится до 15-18 м/с.

Также на дорогах образуется гололедица. Местами возможны снежные заносы.