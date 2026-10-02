В Татарстане из-за циклона ожидается дождь, мокрый снег и не более +8 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 2 октября, в Татарстане под влиянием восточного циклона произойдет существенное ухудшение погодных условий, понижение температурного фона продолжится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Местами, но не в Казани, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Северо-западный и северный ветер силой от 6 до 11 м/с в светлое время суток порой будет усиливаться до 15–18 м/с (в столице РТ – лишь до 15 м/с).

После холодной ночи с заморозками до -2 градусов воздух по региону в дневные часы прогреется только до +3, +8 градусов (в Казани столбики термометров поднимутся до +6, +8 градусов).

Прежде «Татар-информ» сообщал, что восточный циклон обеспечит поступление на территорию Татарстана очень холодного арктического воздуха, а также принесет с собой дождь и мокрый снег. Возможно образование гололедицы.