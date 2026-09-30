Татарстанцев предупредили о похолодании до -5 градусов

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В Татарстане с началом октября ожидается существенное ухудшение погодных условий, сопровождаемое значительным понижением температурного фона. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В частности, уже завтра, 1 октября, местами по республике, включая Казань, в ночные и утренние часы опустится туман. На крайнем востоке региона прогнозируются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов. Кроме того, в светлое время суток вероятен сильный ветер порывами до 15 м/с.

В дальнейшем ухудшение погодных условий на территории РТ будет обусловлено влиянием тыловой части глубокого восточного циклона. «Осуществится адвекция очень холодного арктического воздуха, ожидается значительное похолодание и ухудшение погодных условий», – пояснили синоптики.

Так, в ночь на пятницу, 2 октября, столбики термометров опустятся до 0, +2 градусов, а местами в воздухе и на почве ожидается и до -2. Днем воздух в Татарстане не прогреется более +3, +8 градусов. Кое-где пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В выходные дни, 3 и 4 октября, на преобладающей части территории республики прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. По ночам температура воздуха будет составлять от +2 до -3 градусов. Днем субботы потеплеет лишь до 2–5 градусов выше нуля, днем воскресенья – до 3–8 градусов.

В понедельник, 5 октября, влияние восточного циклона на погоду в Татарстане начнет постепенно ослабевать. Небольшие осадки сохранятся только на востоке РТ. В темное время суток ожидается до 0, -5 градусов, но в дневные часы потеплеет до +6, +11 градусов.

Процесс будет сопровождаться порывистым северным ветром. На отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, добавили метеорологи.