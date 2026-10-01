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Общество 1 октября 2026 19:07

В начале октября температура в РТ окажется близкой к климатической норме

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В начале октября температура в РТ окажется близкой к климатической норме
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане после аномально теплого конца сентября средняя температура воздуха во первой декаде октября окажется примерно равна климатической норме. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 1 по 10 октября равняется +7,4 градуса, а для Казани – +7,9 градуса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в регионе ожидается существенное ухудшение погодных условий, сопровождаемое значительным понижением температурного фона.

Восточный циклон обеспечит поступление на территорию Татарстана очень холодного арктического воздуха. В республике ожидаются дождь, мокрый снег, сильный северный ветер и заморозки в воздухе и на почве. Возможно образование гололедицы.

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