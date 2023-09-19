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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане из-за атмосферного фронта похолодает до 19 градусов
Днем во вторник, 18 сентября, ожидается временное понижение температурного фона из-за прохождения холодного атмосферного фронта. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. В утренние часы местами, включая Казань, могут пройти небольшие дожди. Кроме того, кое-где (но не в столице РТ) вновь опустится туман.
Западный и северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с в светлое время суток иногда будет усиливаться порывами до 14 м/с (впрочем, не на территории Казани).
Ночь в регионе была более теплой, чем предыдущая. В темное время суток столбики термометров по Татарстану показывали от +4,3 градуса (на метеостанции Азнакаево в 3.00) до +11,9 градуса (на метеостанции Алексеевское в 2.50).
Вместе с тем в дневные часы воздух в республике прогреется лишь до 14–19 градусов тепла (в Казани — до +16, +18 градусов), информируют синоптики.
Ранее профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал, как долго задержится бабье лето в Татарстане.
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