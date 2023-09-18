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Новости Татарстана и Казани
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До +23 градусов ожидается в Татарстане, возможен туман
Днем в понедельник, 18 сентября, после холодной ночи вновь прогнозируется теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Существенные осадки маловероятны, но утром местами по региону, включая Казань, задержится опустившийся в ночные часы туман.
Северный и северо-западный ветер силой от 4 до 9 м/с в светлое время суток иногда будет усиливаться порывами до 14 м/с (в столице РТ — до 13 м/с).
В темное время суток столбики термометров по Татарстану показывали от +2,7 градуса (на метеостанции Кукмор в 2.10) до +10,3 градуса (на метеостанции Камское Устье в то же самое время). Ранее синоптики предупреждали о возможности слабых заморозков.
В дневные часы воздух в республике прогреется до 18–23 градусов тепла (в Казани — до +20, +22 градусов), информируют метеорологи.
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