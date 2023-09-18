Метеоролог КФУ рассказал, как долго задержится бабье лето в Татарстане

Бабье лето и аномальное тепло задержатся в Татарстане как минимум до конца этой недели. Ближе к выходным в Казани в дневные часы воздух будет прогреваться до 24-25 градусов тепла. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В Казань пришло бабье лето. Сейчас в нашем городе в норме среднесуточная температура должна составлять 11 градусов, а к концу недели — 9 градусов. Фактически же она на 5-6 градусов выше средней многолетней нормы. Температуры летние, осадков не ожидается», — рассказал он.

Метеоролог отметил, что во вторник, 19 сентября, в город придет небольшое похолодание. В дневные часы воздух прогреется лишь до 17 градусов тепла. Но такая смена погоды будет кратковременной.

«К нам подбирается со стороны Москвы холодный фронт, но это всего лишь кратковременный эпизод, а дальше вновь ожидается повышение температуры. К концу недели днем в Казани воздух может прогреться до 25 градусов», — подчеркнул собеседник агентства.

Юрий Переведенцев пояснил, что ближе к выходным дням в городе будут наблюдаться, по сути, летние температуры, соответствующие началу июня. Как долго этой осенью будет гостить бабье лето в Татарстане, он не уточнил.

«Эта неделя будет теплой, температура всю предстоящую декаду окажется выше нормы на четыре градуса. Но если на следующей неделе придет циклон, то погода может испортиться», — заметил Переведенцев.

Бабье лето — это сухая, солнечная и теплая погода в первую половину осени, которая приходит после ненастья. Его продолжительность в разные годы бывает разной — от одного-двух дней до одной-двух недель. Однако были и такие года, когда бабьего лета в столице Татарстана не было.

Как сообщает Гидрометцентр РТ, 20 сентября, в среду, по республике местами на почве и в воздухе ожидаются заморозки до -2 градусов, днем воздух прогреется до +18, +23 градусов.

В четверг, 21 сентября, ночью на преобладающей территории региона ожидается от 7 до 12 градусов выше нуля; в самых восточных районах температуры понизятся до +2, +7 градусов, также местами возможны заморозки в воздухе и на почве. Днем воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу и субботу, 22 и 23 сентября, в Татарстане сохранится аналогичная погода с температурами в дневные часы от 20 до 25 градусов тепла. Вероятность осадков в этот период по-прежнему останется небольшой.