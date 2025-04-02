Цивилев в Казани: Возможности единой энергосистемы России подходят к концу

Министр энергетики России Сергей Цивилев сказал, что перед отраслью стоит задача сформировать новую энергетическую систему страны. Заявление прозвучало на пленарном заседании форума «ЭНЕРГОПРОМ» в Казани.

«На сегодня с учетом роста спроса на электрическую энергию возможности единой энергетической системы подходят к концу. Перед нами стоит новый вызов по развитию и формированию новой энергетической системы нашей страны, которую мы передадим с вами будущим поколениям. Именно от этой системы, от того, что мы с вами сделаем, будут зависеть и конкретная способность наших предприятий в будущем, и уровень благосостояния жителей наших стран. Мы это делаем не для себя. Мы делаем это для наших детей и внуков», – сказал министр.

Он много говорил о вкладе тех, кто в послевоенные годы создал Единую энергетическую систему СССР. Мы до сих пор пользуемся ее благами, отметил Цивилев.

«Мы должны взять ответственность на себя, как предыдущее поколение, которое передало нам великое достояние», – заявил министр.

Минэнерго разработало генеральную схему развития электроэнергетики до 2042 года. Программу разбили по шестилеткам, анонсировал Цивилев.