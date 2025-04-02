Минниханов: Татарстан вложил 170 млрд рублей в улучшения электроэнергетики за пять лет

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании форума «ЭНЕРГОПРОМ» рассказал о вложениях республики в модернизацию электроэнергетики.

«За [последние] пять лет вложения составили порядка 170 млрд рублей», - сообщил он.

В прошлом году завершилась модернизация Казанских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Нижнекамской ТЭЦ-2, были введены цифровые подстанции Зеленодольска, Азина, Сокуров и реконструированы 17 объектов электро-энергетики.

Рост выработки электроэнергии с 2021 года превысил 30%, а объем потребления электроэнергии за 5 лет вырос на 20,6%. Основными драйверами роста объемов потребления электроэнергии в Татарстане по итогам прошлого года стали машиностроение, нефтехимия и нефтепереработка.