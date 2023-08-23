В Татарстане идет набор волонтеров на российско-китайский форум «РОСТКИ»

В Татарстане проходит двухэтапный набор волонтеров на первый российско-китайский форум «РОСТКИ», который пройдет в Казани 7-8 сентября на площадке «Казань Экспо».

Для прохождения первого этапа отбора, нужно подать заявку на сайте Академии молодежной дипломатии, рассказать о своем опыте участия в различных мероприятиях, написать мотивационное письмо и указать знания языков.

При успешной подаче заявки волонтерам приходит приглашение на онлайн-собеседование (платформа zoom), на котором с ними ближе знакомятся организаторы.

После собеседования проходит проверка знания китайского/английского языка, корректность русского языка. Прошедших последний этап собеседования приглашают на форум в качестве волонтера.

За дни подготовки к форуму волонтеры прослушают лекции о российско-китайском сотрудничестве, этикете, протоколе проведения международных мероприятий.

Волонтеры ознакомятся с командой организаторов и пройдут функциональное офлайн-обучение в Агентстве инвестиционного развития РТ, совершат обход рабочей площадки и начнут свою работу.

Как сообщили в пресс-службе форума, в настоящее время от волонтеров поступило более 400 заявок, принято более 250 человек. Самому молодому волонтеру форума «РОСТКИ» - всего 16 лет.

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Казани 7-8 сентября. Он станет новой площадкой для развития торгово-экономических отношений РФ и КНР.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что стала известна программа российско-китайского форума «РОСТКИ» в Казани.

