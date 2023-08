Стала известна программа российско-китайского форума «РОСТКИ» в Казани

Международный форум Ростки «Россия-Китай», который пройдет 7-8 сентября в Казани, объединит более 15 направлений работы — IT, машиностроение, нефтехимия, транспорт, туризм, культура, здравоохранение, спорт, образование, инвестиции и форум, объединяющий города.

Ведущими участниками станут высокопоставленные представители компаний из России и Китая. Так, господин Ли Лян (Chairman of Shengli Oilfield Kangbei Group Company) поделится знаниями и опытом работы с нераспределенными нефтяными месторождениями и технологией разработки в этой области. Гендиректор Shengli Oilfield Kangbei Group International Trade Company Чжэн Чжаомэй представит возможности торговли и инвестиций между Россией и Китаем в нефтегазовой отрасли. Гендиректор Qingdao Hehuixin International Trade Co. Ltd Ван Хонгвэй будет представлять возможности развития торговли и экономического сотрудничества между КНР и РФ в области международной торговли.

Также спикерами выступят представители научного сообщества из университетов МГУ, Государственного университета управления, Московского городского университета управления. Примут участие президент Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Чжан Юйцзин, зампред правительства СиньцзянУйгурского автономного района Мердан Мугет и др.

В рамках форума пройдет международная выставка Russia-China Expo, где будут представлены инвестиционные и инфраструктурные проекты, B2B-проекты, продукты крупного бизнеса и субъектов МСП, партнеры и спонсоры, международные стенды.

В дополнение к основной программе участники смогут посетить татарстанские компании (ПАО «КАМАЗ», Haier Industry Rus, ООО «КАМАСТАЛЬ»), сельскохозяйственные предприятия, учреждения образования, здравоохранения, ОЭЗ «Иннополис», IT-Park в области высоких технологий и пр.

Для гостей также подготовили насыщенную культурную программу — концерты, спектакли, выставки, мастер-классы и др. Одним из ярких событий в рамках культурной программы станет эксклюзивный концерт «Дни Китая в Татарстане», где прозвучат произведения мирового музыкального наследия в исполнении российских и китайских студентов Казанской консерватории.

Также представят спектакль «Наш Цзин Кэ», основанный на произведении лауреата Нобелевской премии Мо Яня и который будет проводиться в России впервые. В рамках программы пройдет спецпроект «Живопись: соприкосновение культур России и Китая», где будут представлены уникальные полотна, созданные татарстанскими художниками.

Одним из ярких событий является игра Вэйци «Думай — Играй — Побеждай», соорганизатором которой является Михаил Емельянов — директор 41-го чемпионата мира по Го. Игра Вэйци — это великолепная возможность для участников почувствовать себя частью древней китайской культуры и развить свои стратегические и аналитические навыки.

Также будут проводиться китайская чайная церемония, где эксперты расскажут о тонкостях индивидуального подбора сорта чая и трансформации восприятия чайной церемонии, Фестиваль китайского кино, товарищеский шахматный турнир между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая, Молодежный фестиваль, показательные выступления по восточным и национальным единоборствам и товарищеский матч между «Ак Барсом» и ХК «Куньлунь Ред Стар».