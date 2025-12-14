В Татарстане грантовый конкурс по проекту «Физматпрорыв» планируют продлить на 2026 год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане учрежденный в рамках проекта «Физико-математический прорыв» грантовый конкурс для школ с углубленным изучением физики, математики и информатики предполагается продлить на следующий, 2026 год.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров РТ подготовило Минобрнауки республики. Документ пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Из проекта постановления следует, что все условия конкурса остаются прежними. Претендовать на получение гранта могут государственные и муниципальные школы Татарстана, где существуют физико-математические классы либо имеются выдающиеся достижения учеников.

Сохраняются две номинации: «За реализацию программы основного общего образования и (или) среднего общего образования в физико-математических классах в общеобразовательной организации» с грантом в 600 тыс. рублей и «За достижение высоких результатов обучающихся общеобразовательных организаций по физике, математике, информатике» с грантом в 1 млн рублей.

Кроме того, неизменно и число победителей в каждой из категорий – 20.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане намерены увеличить число грантов для учителей физики и математики.

Поддержка школ способствует в том числе достижению целей национального проекта «Молодежь и дети».