В РТ для школ с углубленным изучением физики и математики учредили гранты до 1 млн рублей

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В рамках проекта «Физико-математический прорыв» в Татарстане учреждены гранты для школ с углубленным изучением физики, математики и информатики. Максимальный размер гранта составит 1 млн рублей. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Претендовать на получение гранта смогут государственные и муниципальные школы Татарстана, где существуют физико-математические классы либо имеются выдающиеся достижения учеников. Отбор будет вестись в республиканской государственной информационной системе «Мои субсидии» вплоть до 1 октября, итоги подведут до конца текущего года.

В грантовом конкурсе предусмотрены две номинации:

– «За реализацию программы основного общего образования и (или) среднего общего образования в физико-математических классах в общеобразовательной организации» – в размере 600 тыс. рублей,

– «За достижение высоких результатов обучающихся общеобразовательных организаций по физике, математике, информатике» – в размере 1 млн рублей.

В каждой категории предполагается отобрать 20 победителей. Таким образом, общий фонд программы составит 32 млн рублей. Необходимые средства будут выделены из республиканского бюджета.

Среди критериев отбора фигурируют, в частности, результаты ЕГЭ учеников по физике, профильной математике или информатике (не менее 80 баллов), наличие победителей олимпиад, в том числе – всероссийского и международного уровня, проведение мероприятий по углубленному изучению физики, информатики и математики, зачисление выпускников в технические вузы на физико-математическое направление, использование инновационных методик преподавания физико-математических дисциплин, сотрудничество с профессиональной образовательной организацией или техническим вузом (привлечение их преподавателей).

Грантовые средства школы смогут направить на зарплаты педагогов (включая внештатных), приобретение оборудования и учебных материалов (не более 20% от суммы), а также для решения некоторых других задач.

Получившее грант образовательное учреждение будет обязано отчитываться о достижении целей и об использовании средств. Предусмотренные результаты должны быть достигнуты к 1 сентября следующего, 2026 года. Контроль за выполнением условий предоставления грантов возложен на Министерство образования и науки РТ.